Кличко попередив киян про зростання тарифів на комунальні послуги

Київський міський голова Віталій Кличко попередив про підняття вартості послуг житлово-комунального господарства та доручив відповідним підрозділам КМДА підготувати обґрунтування всіх складових тарифів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко заявив сьогодні під час засідання розширеної колегії КМДА.

«Ми не маємо права, щоб під прикриттям слів про кризу громадяни платили за неіснуючі послуги. Тому прошу Департамент ЖКГ спільно з Департаментом соціальної політики подати детальне обгрунтування всіх складових тарифів, щоб ціна на кожну послугу для кожного киянина була прозора і зрозуміла. Кияни повинні знати, за що вони платять. Тим більше, що нас очікує підняття тарифів. Минулого тижня Національна комісія з регулювання ринків житлово-комунальних послуг підняла тарифи для близько 30 міст, а на цьому тижні це станеться і для Києва», - сказав Кличко.

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Він підкреслив при цьому, що підвищення тарифів до економічно-обґрунтованого рівня не ініційовано владою міста чи держави, а є вимогою МВФ. «Без цього уряд не зміг би отримати кредит для стабілізації економічної ситуації в країні», - пояснив він.

Разом з тим мер запевнив, що влада міста не залишить соціально незахищених киян один на один з новими тарифами.

"Це завдання для нас (міської влади – УНІАН). Я прошу Департамент ЖКГ спільно з Департаментом соціальної політики напрацювати дієвий механізм захисту соціально-незахищених груп населення. Прошу роз’яснити цей механізм киянам та забезпечити ефективну роботу з нарахуванням субсидій та компенсацій на оплату житлово-комунальних послуг в нових складних умовах", - зазначив Кличко.

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Київський міський голова також звернувся до Департаменту ЖКГ з дорученням до кінця тижня підготувати звіт про виконану роботу з профілактики та ремонту інженерних мереж та про стан підготовки до опалювального сезону 2014-2015 рр.