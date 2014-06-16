"Київенерго" відімкне освітлення деяких вулиць в центрі міста

Як повідомляє прес-служба компанії, відключення - вимушений крок, пов'язаний з заборгованістю комунального підприємства "Київміськсвітло", яка сягнула понад 38,3 млн грн, передає "Українська правда. Київ".

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"16 червня заплановано відключити від електропостачання об’єкти вуличного освітлення у Печерському, Голосіївському та Шевченківському районах Києва по вулицях Чорногорській та Мічуріна, провулках Тимирязівський та Панфіловців, території навколо універмагу "Україна"",- йдеться в повідомленні.

Також у "Київенерго" відзначили, що змушені відключити об’єкти освітлення історичних пам’яток міста - пам’ятника князю Володимиру Великому та Аскольдової могили, Співочого поля.

Крім того, 11-12 червня "Київенерго" відключила освітлення вулиці Космонавта Комарова у Солом’янському районі, вулицях Симиренка, Якуба Колоса, Кільцевій дорозі у Святошинському районі, вулиці Леніна та проспекту Григоренка у Дарницькому районі, вулиці Закревського у Деснянському районі, вулиці Мате Залки у Оболонському районі столиці.

"Комунальне підприємство "Київміськсвітло" є одним із найбільших боржників за електропостачання, і з травня 2013 року повністю припинило розрахунки з "Київенерго"", - підкреслили в прес-службі.