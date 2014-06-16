Кличко доручив терміново підготувати спрощений порядок демонтажу МАФів у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко доручив за тиждень підготувати спрощений порядок демонтажу МАФів в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення було озвучене сьогодні міським головою під час час засідання розширеної колегії КМДА.

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«Треба поставити крапку в питанні так званих МАФів. Вони не тільки обкрадають місто - не сплачують за використання земельних ділянок, більше 20 тис. МАФів, за оцінками експертів, знаходяться у Києві, і ніхто з них не платить. Більше того, МАФи роблять небезпеку для Києва. Вони перекривають виходи з метро, зупинки громадського транспорту. Не дай Бог, буде екстрена евакуація, можуть загинути багато людей, бо проходів немає», - наголосив Кличко.

За його словами, саме на проблему кіосків має першочергово звернути увагу влада Києва.

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«Я прошу до кінця тижня надати мені пропозиції щодо вирішення цієї проблеми. А також підготувати новий порядок спрощення демонтажу МАФів», - звернувся мер до відповідних підрозділів столичної влади.