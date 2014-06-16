Кличко незадоволений роботою КМДА та обіцяє столичним чиновникам: "буде тяжко"

Київський міський голова Віталій Кличко незадовільно оцінює роботу виконавчого органу Київради - Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні розширеної колегії КМДА, підсумовуючи доповіді заступників голови КМДА щодо ситуації в різних сферах столиці.

“Вважаю роботу виконавчого органу Київради незадовільною. Це не моє бачення, це бачення киян, які кожен день дають оцінку стану господарства, в якому знаходиться Київ. І кожен день, на жаль, він (стан) не покращується”, - сказав Кличко.

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Він наголосив, що відповідальність за стан міста на сьогодні лежить на кожному, хто знаходиться при владі. Кличко звернувся до присутніх в залі чиновників із закликом оцінити свої сили, і хто не впевнений у тому, що зможе працювати надалі над вирішенням проблем міста, написати заяви на звільнення.

“Ми розуміємо, які на сьогодні завдання стоять перед нами і які навантаження. І я хочу звернутись до кожного і рекомендую багатьом, хто відчуває неспроможність, щоб вони зразу написали заяви і пішли. Тому що буде тяжко. Ми розуміємо, які навантаження”, - зазначив міський голова. Він наголосив на тому, що буде боротися з безвідповідальністю і корупцією. “В іншому разі є можливість ходити на допити в прокуратуру. Корупція, безвідповідальність — це основні риси на сьогодні чиновницької вертикалі, особливо в Києві”, - наголосив Кличко, звертаючись до присутніх.

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Він нагадав, що зараз працює депутатська комісія Київради, яка перевіряє рішення команд екс-мера Леоніда Черновецького та екс-голови КМДА Олександра Попова. “Всі матеріали комісії про цю діяльність будуть віддані для перевірки в правоохоронні органи. Ми повернемо кошти в бюджет, а незаконно відчужену власність - громаді. Це головне завдання. Я сам прослідкую, щоб винні несли відповідальність”, - сказав Кличко.