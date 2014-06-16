Борг Києва становить 550 млн доларів та 5,5 млрд грн - КМДА

Борг Києва на сьогодні становить 550 млн доларів та 5,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко сьогодні на засіданні розширеної колегії КМДА

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“На сьогодні борг міста складає 550 млн доларів і 5,5 млрд грн. В жовтні 2014 року необхідно погашати внутрішній борг в сумі 2,63 млрд грн. Зараз ведемо переговори з Міністерством фінансів та Нацбанком щодо рефінансування цього боргу. Тобто випустити нові облігації замість цих. І готовий проект рішення щодо погодження даних пропозицій”, - поінформував Крамаренко присутнього на засіданні Київського міського голову Віталія Кличка.

Крамаренко уточнив, що йдеться про випуск нових внутрішніх облігацій.