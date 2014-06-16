Батиєвій горі і озеру Глінка у Києві загрожує зсув - нардеп
11:21, 16 червня 2014Київ
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Батиєвій горі і озеру Глінка у Києві загрожує зсув.
Озеро Глінка / Фото: http://l-z-foto.livejournal.com/
"Батиєва гора і озеро Глінка на грані техногенної катастрофи - небезпечного зсуву", - написав на своїй сторінці у Facebook нардеп Олександр Бригинець.
Батиєва гора розташована на схилі пагорба над річкою Либідь і залізницею між Протасовимі Кучминим ярами. Орієнтовні межі — по Краснодонській вулиці, початковій частині Волгоградської вулиці, Городній вулиці та залізницею.
Батиєва гора
Озеро Глінка знаходиться неподолік станції метро "Либідська" і виникло внаслідок видобутку глини.
Озеро Глінка
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