У КМДА розпочався ремонт
10:59, 16 червня 2014Київ
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В Київської міськадміністрації приступили до ремонту першого і другого поверхів.
У КМДА почали ремонт / Фото: УНІАН
Там під час протистоянь жила найбільша кількість активістів. Зараз центральний вхід в будівлю закритий. Потрапити в КМДА можна з бічного входу, з боку громадської приймальні, пише "Сегодня".
У коридорах ремонт іде повним ходом: будівельники знімають старе покриття, біля стін стоять будівельні ліси. В приміщенні відчувається запах фарби. Центральні сходи закрили, їх зараз також ремонтують.
Між тим, за словами співробітників прес-служби, в їх кабінеті досі живуть люди з восьмої сотні.
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