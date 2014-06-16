У КМДА розпочався ремонт

Там під час протистоянь жила найбільша кількість активістів. Зараз центральний вхід в будівлю закритий. Потрапити в КМДА можна з бічного входу, з боку громадської приймальні, пише "Сегодня".

У коридорах ремонт іде повним ходом: будівельники знімають старе покриття, біля стін стоять будівельні ліси. В приміщенні відчувається запах фарби. Центральні сходи закрили, їх зараз також ремонтують.

Між тим, за словами співробітників прес-служби, в їх кабінеті досі живуть люди з восьмої сотні.