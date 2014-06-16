Кличко вважає, що пора розбирати барикади на Майдані

Про це в ефірі "Подробиць тижня" заявив обраний мером лідер партії УДАР Віталій Кличко, пише Українська правда.

"Кияни повинні повертатися до нормального життя. Майдан - це не намети, Майдан це сила духу, ідея. Барикади виконали свою функцію. Упевнений, що Хрещатик, центр міста повинен звільнятися, повертатися до нового життя", - зазначив Кличко.

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Також, за його словами, на сесії Київради було прийнято рішення про перейменування частини вул.Інститутській у вулицю ім.Небесной сотні.

"Ініціюємо конкурс меморіалу в пам'ять про трагічні події на Майдані", - додав Кличко.

Також мер Києва повідомив, що багато часу проводить в консультаціях з екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі.

"Реформи будуть, але за українським сценарієм, і з урахуванням досвіду Грузії", - додав він.

За словами Кличка, найближчим часом у Києві буде проведено аудит поточного стану справ.

"Це буде точкою відліку, після якої ми будемо звітувати про виконану роботу за 100, 200 днів і т.д", - підсумував він.