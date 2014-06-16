У Києві викрали і вбили активіста Майдану - ЗМІ

Про це повідомляє видання "Каменярі-інфо".

"Від побоїв, завданих йому невідомими після викрадення з приміщення прес-центру Майдану, помер громадський активіст, захисник Гостиного двору, учасник Помаранчевої революції, "мовного Майдану", Революції 2013-14 років, член Профспілки винахідників та інноваторів, та інших громадських організацій, майор реєстрового козацтва України, журналіст нашого видання Володимир Марцишевський", - йдеться в повідомленні.

За фактом викрадення і загибелі активіста МВС почало розслідування.