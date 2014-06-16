У Києві викрали і вбили активіста Майдану - ЗМІ
00:11, 16 червня 2014Київ
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У Києві від побоїв помер захисник Гостиного двору і учасник Майдану Володимир Марцишевський.
У Києві викрали і вбили активіста Майдану / svit24.net
Про це повідомляє видання "Каменярі-інфо".
"Від побоїв, завданих йому невідомими після викрадення з приміщення прес-центру Майдану, помер громадський активіст, захисник Гостиного двору, учасник Помаранчевої революції, "мовного Майдану", Революції 2013-14 років, член Профспілки винахідників та інноваторів, та інших громадських організацій, майор реєстрового козацтва України, журналіст нашого видання Володимир Марцишевський", - йдеться в повідомленні.
За фактом викрадення і загибелі активіста МВС почало розслідування.
Марцишевський був викрадений з приміщення прес-центру Майдану / Каменярі-інфо
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