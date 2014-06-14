У Києві продають антиукраїнські газети

Газети "Хочу в СССР" і "Я" коштують близько 3 гривень, пише "Українська правда".

Обидві газети відверто сепаратистського напряму. Водночас за стилістикою нагадують газети бульварного характеру.

Головним редактором газети на 24 шпальти "Хочу в СССР" вказаний С.В. Долгов. При цьому на першій шпальті опубліковано матеріал за авторством Костянтина Долгова, який підозрюється у навмисному скоєнні підпалу банкоматів.

Долгов позиціонує себе на своїй сторінці у Facebook як політичний консультант і головний редактор сайту glagol.in.ua.

З-під варти він був випущений під заставу у 365 тисяч гривень, яку вніс депутат Олег Царьов, з якого вже зняли недоторканість у зв’язку з його сепаратистськими діями.

Інші матеріали, розміщені в газеті, взяті з проросійських джерел і сайтів, типу "Однако", російських видань "Комсомольська правда", "Взгляд", російських форумів.

Загальний тираж газети 42120 екземплярів, редакції газети розміщена нібито в Маріуполі за адресою вул.. Варганова, 1. Водночас телефон, вказаний в газеті, не відповідає.

Газета "Я", згідно з тим, що в ній написано, друкується у Донецьку і має 32 шпальти.

В СБУ "Українській правді" повідомили, що намагаються відслідковувати появу таких видань.

"Ми встановлюємо осіб і намагаємось цьому протидіяти", - сказала "Українській правді" прес-секретар СБУ Марина Остапенко.

Крім того, вона повідомила, що співробітники СБУ на трасі "Суми Київ" затримали легковий автомобіль, у багажнику якого було виявлено тисячу примірників газети сепаратистського спрямування "Новороссия".

"З’ясовано, що водій автомобіля, приватний підприємець, погодився за гроші перевезти до Києва друковану продукцію, не вдаючись до змісту газет", - повідомили у прес-службі СБУ.

"Наразі встановлено, що вилучені примірники газети за вказівкою керівництва терористичної організації ДНР були направлені до регіонів України для розповсюдження серед місцевих жителів з метою стимулювання активності проросійськи налаштованих громадян, а також для виправдання терористичної активності сепаратистів на Сході України", - додали в повідомленні.

Наразі співробітники СБУ встановлюють осіб, причетних до розповсюдження незаконної друкованої продукції.