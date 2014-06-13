Історик пропонує не поспішати із перейменуванням вулиці Інститутської на Небесної сотні

Історики та культурологи наполягають на широкому обговоренні з громадськістю та прийнятті виваженого рішення щодо перейменування вулиці Інститутської в Києві на вулицю Небесної сотні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції в Києві, участь в якій взяли історик, києвознавець та член Київської комісії з питань перейменувань та пам’ятних знаків Михайло Кальницький та культуролог Владислава Осьмак.

Кальницький, перш за все, висловив переконання, що назва, яку хочуть присвоїти одній з вулиць столиці, має звучати як “Небесної сотні”, а не “Героїв Небесної сотні”.

“Тому що дивно. Наче в Небесній сотні були герої і не герої”, - пояснює він свою позицію.

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Щодо вулиці Інститутської, то він відзначив, що історична назва повернута їй не так давно, а доти, за радянської влади, вона була вулицею “25 жовтня”, потім стала вулицею “Жовтневої революції”.

“І тільки в 1993 році завдяки, насамперед, тиску громадськості, яка була обізнана в історичних питаннях, повернули їй історичну назву “Інститутська”. Тому самі подумайте, чи варто ставати на шлях “радянського-більшовицького” підходу, коли при найменуванні зовсім не цікавило, що було до революції 17 року, коли було: історії нема і все, що ми скажемо - те і буде історія”, - сказав Кальницький.

Крім того, він нагадав, що є закон, згідно з яким перейменування не можна зробити без громадського обговорення терміном 2 місяці та розрахунків щодо вартості необхідних заходів із перейменування.

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“Тільки це вже говорить про те, що перейменування слід відстрочити”, - заявив історик.

Також він зазначив, що наразі вулиця з історичною назвою Інститутська проходить престижними Липками. “Тут ці круті будинки, квартири... І оголошення на кшталт “продається престижна квартира на вулиці Небесної сотні” чи якісь подібні від цього утворення - не те що хотілось би... Можна альтернативний варіант - місток над практично Майданом через вулицю, який не має назви, можна було б назвати міст Небесної сотні. Тим паче, що він трохи піднесений, і навіть зробити його частиною меморіалу, який планується там створити”, - висловив думку Кальницький.

Також він допускає варіант - не міняючи назву Інститутської, “не відрізаючи шматка” вулиці, просто паралельно початковий відрізок, де дерева ростуть, назвати Алеєю Небесної сотні. Йдеться про ділянку від вулиці Хрещатик до верхньої станції метро “Хрещатик”.

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“Якраз це той відрізок, на якому відбувалися сумні поді”, - відзначив Кальницький.

У свою чергу Осьмак наголосила, що перейменування вулиці - це не єдиний спосіб вшанувати пам’ять загиблих.

“Як саме пам’ятати. У нас існує кліше, що пам’ять - це неодмінно пам’ятник. Але способів пам’ятати, способів увічнити існує насправді набагато більше. І питання, як саме увічнювати Небесну сотню, на моє глибоке переконання, має вирішуватися в комплексі інших проблем, пов’язаних із майбутнім Майдану Незалежності та прилеглих територій”, - переконана культуролог.

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Вона нагадала, що наразі триває конкурс на проект Меморіалу Небесної сотні. Також зазначила, що поки ще не визначено, як буде реконструюватись Майдан Незалежності після останніх подій - зараз триває підготовчий етап до конкурсу. Крім того, за її інформацією, проблема пов’язана з музеєфікацією цього простору і рішенням Мінкультури та Департаменту культури КМДА, що має бути створено музей “Майдан”.

“Поки ці потоки не зійдуться в одну велику ріку, про будь-яке матеріальне втілення, мені здається, говорити про це було б рано... Отже, проблему перейменування треба розглядати як частину великої загальної проблеми пам’яті. І треба зробити так, щоб потім ні в кого не виникло бажання переробити, бо це девальвує святість пам’яті тих, хто загинув, і нашу спільну колективну пам’ять про той момент, який переламав хід подій останніх років, хід історії”, - вважає Осьмак.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Київрада доручила КМДА провести громадські слухання на тему перейменування однієї з вулиць Києва на вулицю Героїв Небесної сотні.

Під час обговорення винесеного на засідання проекту рішення, яким передбачено перейменувати вулицю Інститутську на вулицю Героїв Небесної сотні, депутати озвучили декілька пропозицій щодо присвоєння такої назви одній з вулиць міста.

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Зокрема, екс-мер Києва Олександр Омельченко запропонував перейменувати вулицю Банкову, оскільки там знаходиться Адміністрація президента і саме там працюватиме наступний глава держави. На переконання Омельченка, завдяки перейменуванню вулиці Банкової на вулицю Героїв Небесної сотні новий президент буде розуміти, яка в нього відповідальність перед народом.

Депутати від ВО “Свобода” наполягають на тому, щоб перейменовано було саме вулицю Інститутську, оскільки там загинуло найбільше людей, і вона “освячена кров'ю”.

Представники громади - києвознавці, присутні на засіданні, закликали не поспішати з рішенням.