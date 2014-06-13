Близько 30 майданівців вимагають відставки прокурора Києва

Близько 30 активістів Майдану з так званої «чорної сотні» пікетують будівлю Генеральної прокуратури України з вимогою відставки прокурора Києва Миколу Герасим'юка.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти виклали біля центрального входу до НПУ приблизно 15 шин. Час від часу вони вигукують: “Слава Україні - героям слава! Слава нації - смерть ворогам! Україна понад усе!”. Читайте такожГПУ порушила справу стосовно генпрокурора ДНР за підозрою в тероризмі До місця події прибули два автобуса із правоохоронцями. Будь-яких спроб увійти до Генпрокуратури активісти не здійснюють.

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