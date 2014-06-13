Кличко виступив проти "торгівлі на асфальті" та анонсував перевірки в усіх районах Києва

Київський міський голова Віталій Кличко має намір ліквідувати всі незаконні малі архітектурні форми (МАФи), яких у столиці нараховується близько 20 тис.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко заявив на прес-конференції.

За словами Кличка, вчора він відвідав декілька мікрорайонів Києва і дав доручення розібратися з незаконною торгівлею біля ринків.

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“Не повинно бути торгівлі на асфальті. Усі, хто має бажання, повинні торгувати у спеціально відведених місцях і приміщеннях. Небезпечно, коли торгові точки та МАФи стоять біля входів у метро і блокують вихід з метрополітену, як це було на станції метро “Лук'янівська”. На сьогодні біля “Лук'янівської” вихід з метро вже вільний. Питання незаконних МАФів, яких у Києві, за оцінками експертів, понад 20 тис., має бути вирішено. Було розроблено чіткі правила для малого і середнього бізнесу, який працює з МАФами”, - сказав Кличко.

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Він додав, що має намір відвідати усі райони столиці з перевірками. “Розслабитись я нікому не дам”, - запевнив Кличко.