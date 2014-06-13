У КДМА буде чиновник, який відповідатиме за переселенців із Криму та Донбасу - Кличко

У Київській міській державній адміністрації буде чиновник, який відповідатиме за переселенців із Криму та Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив на прес-конференції.

"Я впевнений, що найближчим часом нам потрібно визначити у КДМА людину, яка буде займатися цим напрямком (переселенцями - УНІАН) і до кого вони зможуть звертатися", - наголосив Кличко.

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Він висловив жаль, що поки не може приймати відповідні рішення, але висловив переконання, що найближчим часом будуть ухвалені всі необхідні для цього кадрові рішення.

Кличко повідомив, що вже дав доручення керівникам дитячих установ та шкіл не чинити бюрократичних перепон для влаштування дітей переселенців із Криму та Донбасу.

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Також Кличко пообіцяв, що найближчим часом відвідає місця, де проживають переселенці для з'ясування існуючих проблем.