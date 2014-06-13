Кличко звільнив Герегу

Згідно з розпорядженням, Герега звільнена із займаної посади у зв'язку з закінченням строку повноважень.

Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності секретаріату Київради доручено провести розрахунок і виплатити компенсацію за 23 дні невикористаної щорічної основної відпустки за період роботи з 20 квітня 2013 року до 5 червня поточного року, повідомляє Вгороде.

Нового секретаря призначать на засіданні Київради 19 червня. Герега була секретарем Київради з квітня 2011 року.

До призначення була секретарем постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг. Також вона є співвласником і фінансовим директором будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" у Києві. Підтримувала Партію регіонів, її чоловік Олександр Герега - нардеп, член фракції Партії регіонів.