У КМДА розповіли, коли закінчать благоустрій території розв’язки на Поштовій площі

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд».

Так, дорожники завершать прокладання інженерних мереж, здійснять укладку верхнього шару асфальтобетону, облаштують роздільну смугу на вул. Набережно-Хрещатицькій, завершать фарбування тунелю, а також облаштування підсвітки й декоративного освітлення, нанесуть розмітку на Набережному шосе, вул. Набережно-Хрещатицькій, Боричів тік, Володимирській. Крім того, буде завершено благоустрій набережної від церкви св. Миколая до колони Магдебурзького права.

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Також зазначається, що наразі роботи на Поштовій площі тривають. Там виконуються роботи з торкретування колон тунелю, укладання побутового каменю підпірних стін. Також розпочалися підготовчі роботи для укладання верхнього шару асфальтобетону, замовлено шумопоглинаючі панелі для тунелю, продовжуються роботи з облаштування декоративного освітлення.

Як повідомляв УНІАН, реконструкція транспортної розв'язки на Поштовій площі була почата в 2012 році з метою поліпшення транспортної схеми цього вузла і збільшення його пропускної спроможності.

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У серпні 2013 було відкрито рух через тунель на Поштовій площі з боку Оболоні у бік Конча-Заспи. З 9 серпня рух транспорту через цю частину тунелю відбувалася у двох напрямках. В обох напрямах було організовано двосмуговий рух

30 грудня минулого року на Поштовій площі відкрито другу частину тунелю, що сполучає Набережне шосе та вул. Набережно-Хрещатицьку.

У березні ц.р. голова Київської міськдержадміністрації Володимир Бондаренко пообіцяв, що цього року реконструкція Поштової площі буде завершена, не зважаючи на дефіцитний бюджет столиці та необхідність фінансування та відновлення міста після протестних акцій.

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Довідка УНІАН. Після завершення реконструкції пропускна спроможність розв'язки на Поштовій площі збільшиться до 110 тис. авто/доба (до початку робіт було 85 тис. авто/доба). Буде забезпечено безперервний рух автотранспорту вулицею Набережно-Хрещатицька і Набережним шосе в обох напрямах.

Загальна вартість реконструкції Поштової площі – близько 400 млн грн.