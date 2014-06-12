Кличко: Необхідно припиняти хаотичну торгівлю й прибрати незаконно розміщені МАФи

Київський міський голова Віталій Кличко заявляє, що хаотична торгівля в Києві повинна бути припинена, а незаконно розміщенні МАФи – прибрані.

Про це він сказав після відвідування столичних ринків – Лук’янівського і Житнього - та прилеглих до них територій, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

“Потрібно систематизувати роботу МАФів, і всі незаконні кіоски, які стоять з порушенням правил, ми повинні прибрати. Тільки я підійшов – всі МАФи на Лук'янівці зачинилися. Вони стоять незаконно. У “документах”, які вони мені надали, спливли всі можливі терміни. Деякі з цих паперів датовані 2006 роком, деякі 2009 роком. Боротьба з незаконною торгівлею - це відповідальність не тільки міської влади. Це відповідальність і всіх тих, хто працює на ринках, хто їх очолює”, - зазначив Кличко.

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Мер Києва підкреслив, що хаотична торгівля у столиці не тільки створює багато незручностей для киян, а й становить небезпеку, адже, згідно з нормами, заборонено розташування МАФів ближче ніж 20 м від виходів з метро, перехресть, зупинок громадського транспорту та в зелених зонах. Крім того, через незаконну торгівлю значна частина коштів залишається “в тіні”, оминаючи бюджет міста.

“Ніхто не може порахувати кількість кіосків у Києві. Одні прибирають, а вони згодом виникають на іншому місці, як гриби після дощу. За оцінкам деяких експертів, близько 20 тисяч МАФів сьогодні у Києві торгують незаконно. Вони блокують рух. Незаконно підключаються до електромережі. “Розливайки” ставлять біля шкіл. Хаотична торгівля підриває не тільки безпеку, вона спотворює зовнішній вигляд міста”, - наголосив Кличко.

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Він відзначив, що інформація про ціну на оренду повинна бути відкритою і публічною. Щоб підприємці знали, скільки вони платять, скільки отримує дирекція, аби утримувати ринок, забезпечувати порядок і чистоту, і скільки йде у бюджет міста. Водночас мер столиці закликав директорів ринків створювати соціальні місця для торгівців з невисокою орендною платою.

“Всі в один голос кажуть, що міліція отримує дивіденди з вуличної торгівлі, не чіпаючи стихійних торговців, які на сьогодні блокують виходи з метро. Ви з міліцією працюєте, знаєте, хто в районі відповідає за це. Зверніться до міліції, щоб хаотичної торгівлі не було ні біля ринку, ні біля зупинок, ні біля входів-виходів з метро, - звернувся Кличко до директора Лук’янівського ринку. - Як тільки знову виникає стихійна торгівля, на яку ви не маєте можливості впливати, – одразу дайте сигнал мерії. Ми викликаємо силові структури, відповідальні за порядок в цьому районі і на ринку. І вони відповідають. Якщо вони не виконують свої безпосередні обов’язки, то будуть позбуватися робочих місць і туди приходитимуть люди, які готові працювати за правилами, а не збирати данину з незаконних торговців”, - підкреслив мер столиці.

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Він також відзначив, що ефективність роботи київської влади на сьогодні заблокована. “Ми не можемо провести жодного призначення у виконавчу владу для вирішення проблем киян, адже за роботу в кожному напрямку, над конкретним питанням, повинні бути відповідальні”, - сказав Кличко.

Мер також підкреслив, що своїм рішенням влада Януковича-Азарова, яка не любила Київ, відібрала у столиці 50% податку на доходи фізичних осіб. “Це сьогодні єдина місцевість в Україні, де діє таке дискримінаційне вилучення. І ми зобов’язані відновити справедливість і повернути норму, коли 100 відсотків ПДФО залишатиметься у міському бюджеті”, - наголосив Кличко.