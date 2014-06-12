У Києві на вихідних обмежать рух транспорту по Південному мосту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, згідно з повідомленням, 13 червня о 21.00, за сприятливих погодних умов, працівники підприємства «Київавтошляхміст» розпочнуть ремонт деформаційних швів на Південному мостовому переході через річку Дніпро. З цієї причини рух автотранспорту в напрямку з Наддніпрянського шосе на просп. Бажана у другій смузі руху частково обмежать.

Оскільки ремонтні роботи включатимуть процес бетонування, обмеження в русі триватимуть до 06:00 16 червня, поінформували в КМДА.

Корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв із проханням враховувати цю інформацію під час вибору маршрутів руху та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.