У трьох районах Києва триває капітальний ремонт доріг

Так, на завершальному етапі знаходяться роботи із заміни асфальтного покриття на вул. Куренівській в Оболонському районі, які виконуються в рамках інвестиційного проекту.

Шляховики вже відремонтували 4,7 тис. кв. м проїжджої частини на ділянці від вул. Єрмака до вул. Богатирської та понад 1 тис. кв. м. тротуарного покриття. Наразі тривають роботи з перекладки електрокабелю та організації дорожнього руху. Також завершують ремонтувати тротуарну частину вулиці.

Читайте такожРосія обіцяє інвестувати 1 мільярд гривень на дороги окупованого Криму

У Святошинському районі міста на замовлення КК «Київатодор» проводяться підготовчі роботи до капітального ремонту вул. Стуса. Дорожники перевлаштовують бортовий камінь та фрезерують дорожнє покриття. Загалом планується відремонтувати 5,7 тис. кв. м проїжджої частини на ділянці від просп. Академіка Палладіна до вул. Біличанської та більше 1,5 тис. кв. м тротуарів. За сприятливих погодних умов роботи планується завершити у липні поточного року.

Крім того, у Печерському районі столиці розпочато капітальний ремонт бульвару М. Приймаченко. Так, на ділянці від бульвару Л. Українки до вул. П. Лумумби шляховики планують відремонтувати верхній шар дорожнього покриття загальною площею близько 7 тис. кв. м. Також буде капітально відремонтовано 4,5 тис. кв. м пішохідної частини, вирівняно та частково замінено бортовий камінь. У повному обсязі капітальний ремонт вулиці планують завершити в липні поточного року.

У «Київавтодорі» додають, що на всіх об’єктах капітального ремонту буде укомплектовано та виставлено на проектні відмітки зливоприймачі та оглядові колодязі.