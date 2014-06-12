У Києві мітингувальники штурмують будівлю Держприкордонслужби з вимогою відставки глави відомства
У Києві близько трьох десятків мітингувальників намагаються штурмом взяти будівлю головного офісу Державної прикордонної служби на вулиці Золотоворітській.
Як передає кореспондент УНІАН, проти них охорона будівлі застосувала брандспойт.
Загалом близько сотні мітингувальників, які називають себе активістами Майдану, переважно одягнені в камуфляжну форму, пікетують будівлю Держприкордонслужби. Вони звинувачують керівництво відомства у корупції та нездатності організувати охорону державного кордону на сході країни.Читайте такожНа Майдані вимагають відсторонення Литвина від виконання обов'язків голови ДПСУ
До них вийшов заступник голови Держприкордонслужби і намагався їм щось пояснити, вступити в розмову. Однак мітингувальники почали кричати “Ганьба!” і після цього вчинили спробу потрапити всередину приміщення. Після цього охорона будівлі почала поливати особливо активних водою з пожежного брандспойту.
Наразі мітингувальники продовжують знаходитись безпосередньо біля входу в будівлю і скандувати: “Литвина у відставку” (голова Держприкордонслужби Микола Литвин - УНІАН).