У Києві мітингувальники штурмують будівлю Держприкордонслужби з вимогою відставки глави відомства

Як передає кореспондент УНІАН, проти них охорона будівлі застосувала брандспойт.

Загалом близько сотні мітингувальників, які називають себе активістами Майдану, переважно одягнені в камуфляжну форму, пікетують будівлю Держприкордонслужби. Вони звинувачують керівництво відомства у корупції та нездатності організувати охорону державного кордону на сході країни.Читайте такожНа Майдані вимагають відсторонення Литвина від виконання обов'язків голови ДПСУ

До них вийшов заступник голови Держприкордонслужби і намагався їм щось пояснити, вступити в розмову. Однак мітингувальники почали кричати “Ганьба!” і після цього вчинили спробу потрапити всередину приміщення. Після цього охорона будівлі почала поливати особливо активних водою з пожежного брандспойту.

Наразі мітингувальники продовжують знаходитись безпосередньо біля входу в будівлю і скандувати: “Литвина у відставку” (голова Держприкордонслужби Микола Литвин - УНІАН).