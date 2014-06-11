Кличко: Запуск Подільського мосту буде сприяти сполученню Троєщини з центром міста

На цьому наголосив Київський міський голова Віталій Кличко в ефірі ТРК «Київ», повідомляє прес-служба партії «УДАР».

Кличко зауважив, що досі відкритим залишається питання завершення його будівництва, який при достатніх обсягах фінансування - 4,5 млрд грн – можна здати в експлуатацію через півтора-два роки.

«Я провів багато зустрічей на Троєщині, обговорюючи питання будівництва лінії метро. На запуск Подільського мосту потрібно 4,5 млрд грн. Для запуску метро – ще 18 млрд. Є пропозиція запустити через цей міст швидкісний трамвай, вартість якого буде набагато нижчою, і дасть можливість жителям Троєщини безперешкодно дістатися до центру міста», - відзначив Кличко.

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Мер додав, що Києву потрібно відходити від використання маршруток, надаючи перевагу автобусам та тролейбусам, які зможуть перевозити більшу кількість пасажирів», - сказав Кличко.

Мер висловив впевненість, що спорудження паркінгів дозволить збільшити пропускну здатність міських автошляхів.

«На сьогодні великою є проблема з паркуванням у столиці. Іноді власники, залишаючи автомобілі, фактично блокують дві смуги на деяких вулицях. Тому Києву потрібні нові сучасні паркінги - як у центрі, так і в спальних районах, - щоб автомобілі не стояли просто на вулицях та не заважали іншим учасникам дорожнього руху», - зазначив Кличко.

Коментуючи запитання телеглядачів щодо незаконного розміщення МАФів, міський голова запевнив, що «нова київська влада докладе усіх зусиль, аби подолати подібне явище».