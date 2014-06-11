У Києві з початку року на воді вже загинуло 25 людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це йшлося сьогодні на нараді з обговорення питання готовності до купального сезону міських пляжів та про дотримання правил безпеки на них.

Нараду за дорученням першого заступника голови КМДА Богдана Дубаса провів заступник директора – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Сергій Рюмшин.

Рюмшин нагадав, що цього року фахівці комунального підприємства «Плесо» доклали максимум зусиль та вчасно й у повному обсязі підготували 11 міських пляжів, 14 зон відпочинку та 50 місць біля води, на яких не рекомендовано купатися. На початок літа - всі пляжі з паспортами готовності, лише на озері «Тельбін» СЕС виявила відхилення в аналізі води, проте їхнє усунення залежатиме від погодних умов.

Читайте такожУ Білій Церкві провалилися під кригу і потонули дві людини Заступник начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві – начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Руслан Буханець зауважив, що останнім часом у столиці спостерігається різке зростання кількості загиблих на водних об’єктах.

«У 2013 році їхня кількість становила 80 осіб, у цьому році на воді загинуло 25 осіб, 5 з них – з настанням купального сезону. В основному такі випадки стаються через недотримання людей правил поведінки на воді, а до смерті, здебільшого, призводить купання у нетверезому стані. Так, під час свята Трійці потонуло троє людей. І ці всі три випадки сталися на не рекомендованих для купання зонах відпочинку біля води», – повідомив Буханець.

Він наголосив, що для відповідного реагування на надзвичайні події у Києві функціонують 4 рятувальні служби - аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління ДСНС в місті Києві, комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку», громадська організація ТОВ «Рятвод», спеціалізована аварійно-рятувальна водолазна служба КП «Плесо».

Читайте такожОдеські рятувальники просять не гуляти замерзлим моремЗа словами Буханця, в столиці розташовано 48 підприємств, установ та організацій, що надають послуги відпочинку населення на воді. При цьому лише на 7 об’єктах розміщені сезонні рятувальні пости, на 6 – укладені угоди на аварійно-рятувальне обслуговування та на 13 об’єктах проведено обов’язкове обстеження дна акваторії. На інших об’єктах керівники не проводять профілактичні заходи щодо безпечного поводження людей на воді.

З метою забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах міста і дотримання правил охорони життя людей на них було вирішено вжити низку заходів. КП «Плесо» доручено вирішити питання оповіщення на пляжах і в зонах відпочинку та на рятувальних станціях, встановити інформаційні таблички на пляжах і в зонах відпочинку, покращити матеріально-технічне оснащення спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби, а також створити необхідну кількість недоторканого запасу паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, КП «Плесо» разом з райдержадміністраціями має вирішити питання заборони купання у водоймищах, які не увійшли до переліку пляжів і зон відпочинку.

Також профільні служби посилять роз’яснювальну роботу і постійно проводитимуть профілактичну роботу серед населення через засоби масової інформації щодо попередження нещасних випадків на воді.

Головне управління МВС України в місті Києві під час охорони громадського порядку із залученням громадських формувань виявлятиме дітей, які перебувають на території пляжів та водних об’єктах без супроводу дорослих, а водолазні служби «Плесо» і «КАРС» посилять контроль за безпечним поводженням на воді.

Департаменту освіти і науки, молоді і спорту КМДА доручено організувати роботу з навчання дітей плаванню на базі існуючих профільних закладів та на водних об’єктах міста.

Крім того, впродовж купального сезону з метою недопущення погіршення санітарного та епідеміологічного благополуччя киян та гостей столиці, підготовки до літнього відпочинку, оздоровлення та забезпечення безпеки населення на водних об’єктах міста профільні служби постійно проводитимуть протималярійні, протикліщові, протилептоспірозні та санітарно-оздоровчі заходи, а також дератизаційні та дезінфекційні заходи в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах, об’єктах соціальної сфери та житлового фонду.