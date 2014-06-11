Діячі політичного православ'я готують провокацію у Києві на 22 червня - ЗМІ

Про це повідомляє релігійно-інформаційна служба України з посиланням на «Ділову столицю».

За словами організаторів, вони протестуватимуть проти "інтеграції України в чужу і ворожу нашому народу західну цивілізацію - Євросоюз-євросодом", оскільки "Україна є складовою частиною православної цивілізації"". Акція присвячена 73-й річниці початку "війни Заходу проти Руського миру".

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Зазначається, що "православні громадяни" відверто викликають вогонь на себе. Вони просто напрошуються на неприємності, щоби російські ЗМІ могли показати картинку "утисків православ'я в Україні".

Хресна хода вирушить "від Києво-Печерської Лаври", що зробить Лавру нібито співучасником події і стане черговою проблемою для УПЦ МП. При цьому Церковне керівництво буде змушене коментувати, виправдовуватися і запевняти, що вони тут ні до чого. Проросійські "православні громадяни", до того ж, не отримають благословення УПЦ МП на цей захід - бо акція відверто політична, а не церковна. Свого часу ці організації Церква офіційно засудила за "політичне православ'я".