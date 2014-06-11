Засідання сесії Київради відбудеться 19 червня

Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про проведення наступного пленарного засідання сесії Київської міської ради 19 червня.

Текст документа, підписаного 10 червня, оприлюднено на офіційному сайті Київради.

Читайте такожЕксперт пояснив, навіщо необхідно об'єднати посади мера Києва та голови КМДА

До порядку денного засідання включено 5 питань, серед яких обрання заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.

Також передбачено, що депутати розглянуть питання щодо складу постійних комісій Київради, затвердять структуру та загальну чисельність секретаріату міськради тощо.

Читайте такожВіталій Кличко попросив допомогти відновити будівлю мерії Києва

Водночас, згідно з розпорядженням, пропозиції депутатів Київради до проекту порядку денного засідання можуть подаватися до секретаріату Київради до 18.00 16 червня.

Засідання відбудеться у будівлі КМДА в Колонній залі на другому поверсі. Початок - 11.00.