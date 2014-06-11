Експерт пояснив, навіщо необхідно об'єднати посади мера Києва та голови КМДА

Директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко вважає, що для того, аби новий мер Києва Віталій Кличко та нова команда «щось здійснили», потрібно об'єднати посади мера Києва та голови Київської міськдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сергієнко сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо доцільності об'єднання посад мера Києва та голови КМДА.

Експерт висловив думку, що це питання у Верховній Раді не вирішується принципово, зокрема, з боку «Батьківщини». Мовляв, навіщо голосувати за відповідний закон, якщо «все одно президент Порошенко в союзі з Кличком — він і так, і так його призначать».

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«Тобто, питання вирішується не принципово з точки зору загальних засад, на основі положень Європейської хартії про місцеве самоврядування, а суто з таких кон'юнктурних — та навіщо, та що це дасть», - сказав Сергієнко і додав, що у цьому питанні повно спекуляцій.

Водночас, він наголосив на необхідності розділення державної влади та влади самоврядування. Сергієнко зазначив, що у Києві немає власного виконавчого органу «в повному сенсі цього слова». «В повному сенсі — це значить, що Київрада не лише приймає рішення утворити виконавчий орган, а й обирає членів цього виконавчого органу. Тоді вони підзвітні, тоді це є повноцінний орган виконавчої влади», - сказав експерт.

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Таким чином, вважає він, у Київради немає повноцінного виконавчого органу. «Адже членів КМДА, яка нібито є виконавчим органом, призначає: заступників - президент, а членів — сам голова КМДА. Тобто, цей орган не підзвітний, не підконтрольний реально Київраді», - сказав Сергієнко і додав, що ця «спекуляція» почалася ще за часів екс-мера Києва Олександра Омельченка.

«Якщо говорити принципово, ми повинні роз'єднати ці два органи. Київрада повинна мати власний виконком, а Київська міська державна адміністрація — окремий орган і окремі повноваження», - сказав експерт і додав, що це могли би бути повноваження щодо оборони, контролю за діяльністю місцевих управлінь та відомств, міліції.

У свою чергу, виконавчий орган Київміськради, вважає Сергієнко, має займатися дитсадками, школами, дорогами та ЖКГ.

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Водночас, наразі, підкреслив він, «ми виходимо із ситуації, яка є». «Зараз вносити зміни до Конституції, чи приймати новий закон, є чудовий закон 4289, де дійсно розділений виконавчий орган... але поки ми будемо чекати, поки все це пройде через Верховну Раду, то закінчаться ті 500 днів, які має зараз Кличко», - сказав Сергієнко.

Таким чином, підсумував він, для того, щоб дати можливість новому меру та новій команді «щось здійснити» немає іншого виходу, як іти найкоротшим шляхом і об'єднати посади.