Юристи розповіли, як судитися через відключення гарячої води

Про це повідомляє ТСН.

Наприклад, у сусідній Польщі воду можна відключати лише на 3 дні. В Литві на всі роботи відводять 4 дні, в Угорщині не можна залишати житлові масиви без гарячого водопостачання більше, ніж на 5 днів, а в Україні відключення води може тривати і місяць.

Юристи радять українцям завести собі нове хобі, а саме - судитися. Особливо з коммунальними монополістами. І коли цих скарг буде критична маса - лише тоді буде результат.

Читайте такожУ Києві в шести районах відключили гарячу воду "Не сидіть на канапі, пишіть скарги в КМДА, в ЖЕК, в Кабінет міністрів, в Адміністрацію президента - куди завгодно. Якщо суспільство буде здійснювати тиск, толк буде", - зауважив юрист.

Для суду чи скарги потрібна доказова база. Це може бути довідка про відсутність води із вказівкою термінів і печаткою від ЖЕКу. Або акт, складений разом із сусідами, і чим більше людей, тим краще. При цьому на зібрання для складання акту із ЖЕКу запрошується представник. Також можна замовити судово-будівельну експертизу, але це вже платна послуга.

"Якщо кияни масово почнуть судитися, тоді суди будуть вимушені звертати увагу", - вважає експерт.