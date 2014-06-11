Троє осіб загинули у наслідок зіткнення трьох легкових автомобілів у Києві - ДСНС
08:19, 11 червня 2014Київ
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За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Троє осіб загинули у наслідок зіткнення трьох легкових автомобілів у Києві / erve.ua
Про це йдется у повідомленні прес-служби ДСНС.
"У Святошинському районі міста на Гостомельському шосе о 15 год. 33 хв. 10 червня сталося зіткнення трьох легкових автомобілів «Renault Safran», «Nissan Juke» та «Ford Fiesta», внаслідок чого загинуло 3 особи", -йдеться у повідомленні.
На місці події від Головного управління ДСНС України у Києві працював аварійно-рятувальний підрозділ.
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