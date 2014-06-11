Троє осіб загинули у наслідок зіткнення трьох легкових автомобілів у Києві - ДСНС

Про це йдется у повідомленні прес-служби ДСНС.

"У Святошинському районі міста на Гостомельському шосе о 15 год. 33 хв. 10 червня сталося зіткнення трьох легкових автомобілів «Renault Safran», «Nissan Juke» та «Ford Fiesta», внаслідок чого загинуло 3 особи", -йдеться у повідомленні.

На місці події від Головного управління ДСНС України у Києві працював аварійно-рятувальний підрозділ.