Голова КМДА оголосив, що написав заяву про відставку

Голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко заявляє, що написав на ім’я президента України Петра Порошенка заяву з проханням звільнити його з цієї посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бондаренко повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами Бондаренка, наразі рішення за президентом.

“Враховуючи, що президент України обраний, що та влада, яка мене призначала, уже не виконує ті функції, які були, я, користуючись європейським досвідом і європейською практикою, звертаюсь до президента України із заявою про складання повноважень, а він має вирішити”, - сказав Бондаренко.

Він нагадав, що на початку своєї роботи на нинішній посаді написав заяву про припинення депутатських повноважень у зв'язку з призначенням на державну службу.

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“Ця заява була задоволена і вже я не народний депутат. Сьогодні я звертаюсь з такою заявою до президента стосовно його права, і якщо Петро Олексійович буде вважати за необхідне використати мій досвід і практику в подальшій роботі, він визначиться, де мені і ким працювати”, - зазначив Бондаренко.

Він додав, що не хоче бути “обузою для новообраного Київського міського голови”. Водночас, сказав Бондаренко, це не означає, що він не хоче співпрацювати з мером Віталієм Кличком, але він хоче дати йому можливість “реалізувати його хороші задуми”.

Бондаренко сказав, що готовий допомагати Кличку, але якщо буде привід, то буде і критикувати.

На прохання журналістів оцінити свою роботу на посаді голови КМДА, Бондаренко відповів: “Я оцінюю свою роботу на 24 години. Люди оцінять. Але якщо не сталося за ці три місяці в умовах відсутності фінансування катастрофічних наслідків для жодної галузі, то терпимо”.

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Бондаренко зазначив, що дуже серйозним обмеженням для його повноцінної діяльності на посаді голови міськадміністрації було відсутність Київради, через яку можна було б здійснювати перерозподіл коштів та приймати необхідні для міста рішення. Також “непереборною обставиною” він назвав “саботаж чиновників, з'явились хронічно хворі”. Він нагадав, зокрема, ситуацію з керівником департаменту культури Світланою Зоріною.

Крім того, за словами Бондаренка, в нього було мало часу для того, щоб здійснити серйозні зміни в господарстві столиці.

“Фактор часу... Але ми працювали. Працювали як мінімум добросовісно і, на мій погляд, з багатьма проблемами справлялися. Хоча нас критикували”, - сказав Бондаренко.

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Як повідомляв УНІАН, Бондаренко був призначений головою Київської міськдержадміністрації 7 березня 2014 року.

13 травня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Бондаренка у зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатського мандату.

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На виборах у столиці, що відбулися 25 травня, Бондаренко балотувався на посаду мера Києва і одночасно до міської ради, очолюючи список «Батьківщини».

Вибори мера Бондаренко програв, посівши третє місце, а до Київради пройшов, де очолив фракцію «Батьківщини».