Оболонську набережну столиці розфарбували у патріотичні кольори
11:57, 10 червня 2014Київ
0
Довжина прапора сягнула 100 метрів, а ширина - майже 20.
Активісти сформували на тлі імпровізованого прапора герб України / Алексей Николайчук / facebook.com
Вчора у Києві активісти намалювали на набережній в Оболонському районі величезний жовто-блакитний стяг і сформували на ньому герб, повідомляє ТСН.ua.
Довжина прапора сягнула 100 метрів, а ширина - майже 20. Аби розмалювати набережну у патріотичні кольори знадобилося півтонни фарби.
Читайте такожУ Києві лише один з десяти таксистів має дозвіл на перевезення пасажирів
Для того, щоб втілити свій задум у життя організаторам довелося очистити бетонний схил від трави, позамазувати дірки, а тільки потім почати його розфарбовувати. Втім, від роботи не відмовлялися ні дорослі, ні маленькі діти.
Нагадаємо, раніше Чернігів заполонили графіті з українськими прапорами та портретами Шевченка.
Відео 24
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter