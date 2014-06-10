Оболонську набережну столиці розфарбували у патріотичні кольори

Вчора у Києві активісти намалювали на набережній в Оболонському районі величезний жовто-блакитний стяг і сформували на ньому герб, повідомляє ТСН.ua.

Довжина прапора сягнула 100 метрів, а ширина - майже 20. Аби розмалювати набережну у патріотичні кольори знадобилося півтонни фарби.

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Для того, щоб втілити свій задум у життя організаторам довелося очистити бетонний схил від трави, позамазувати дірки, а тільки потім почати його розфарбовувати. Втім, від роботи не відмовлялися ні дорослі, ні маленькі діти.

Нагадаємо, раніше Чернігів заполонили графіті з українськими прапорами та портретами Шевченка.