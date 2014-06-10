У Києві цієї ночі згоріли 4 автомобілі

На вулиці Чумака, 6, у дворі п’ятиповерхівки зайнялося авто Daewoo Nubira. Рятувальникам вже за 18 хвилин вдалося загасити вогонь, котрий пошкодив моторний відсік, фари, передній бампер та частково лакофарбове покриття автомобіля.

Вже о 02.52 на пр. Ватутіна, 12-а, у дворі 16-поверхового будинку спалахнув автомобіль РАФ. Пожежу загасили о 03.09. Внаслідок займання пошкоджено салон, моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля, йдеться в повідомленні.Читайте такожУ Києві цієї ночі спалили 15 автомобілів

Також о 03.17 на вул. Лазо, 6, у дворі 24-поверхового будинку зайнявся автомобіль Mitsubishi Grandis. За нещасливим збігом обставин поруч із автомобілем, що спалахнув, було припарковано Chevrolet Tacuma, який внаслідок дії високих температур також почав псуватися. Рятувальникам вдалося загасити вогонь о 03.36.Читайте такожВночі у Києві горіли два кіоски

Внаслідок вогню у автомобілі Mitsubishi Grandis знищено обшивку, колеса, пластикові деталі та фарбу, а у Chevrolet Tacuma пошкоджено лакофарбове покриття, пластикові деталі та бампер.

За словами експертів дослідно-випробувальної лабораторії, усі ознаки пожеж вказують на підпали. Наразі цими пожежами займаються працівники оперативно-слідчих груп Солом’янського та Дніпровського районів, зазначили в ГУ ДСНС.