Віталій Кличко попросив допомогти відновити будівлю мерії Києва
14:12, 09 червня 2014Київ
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Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до депутатів Київради і бізнесменів з проханням допомогти відновити будівлю мерії.
Будівля КМДА постраждала під час Евромайдану / фото Олександр Рудоманов
«Приміщення на Хрещатику виглядає як після війни, а грошей у бюджеті немає. Столичний бізнес, в тому числі і депутати Київради, серед яких чимало його представників, міг би долучитися до відновлення будівлі Київської горосдкой держадміністрації», - йдеться в заяві, опублікованій на сайті партії УДАР.
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Мер Києва додав, що форма допомоги може бути як грошова - у вигляді благодійних та спонсорських внесків, так і безпосередня - участь в суботниках і ремонтних роботах.
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