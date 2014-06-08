Інформація про «замінування» залізничного вокзалу в Києві не підтвердилась - міліція

Про це УНІАН повідомили в Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Південно-Західній залізниці.

«На столичному вокзалі вибухонебезпечних предметів не виявлено», - наголосили у ВЗГ.

У повідомленні йдеться про те, що після надходження сигналу про загрозу безпеці громадян з приміщення вокзалу ст. Київ-Пасажирський були евакуйовані понад 600 пасажирів та працівників вокзалу. Наразі міліція встановлює особу громадянина, який повідомив про «замінування» вокзалу.

«На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, були повідомлені усі зацікавлені служби. Загалом були задіяні 40 працівників лінійного відділу міліції на ст. Київ-Пасажирський, Солом’янського та Шевченківського райуправлінь ГУМВС України в місті Києві», - йдеться у повідомленні.Читайте такожУ Києві анонім «замінував» будівлі Верховного Суду, ГПУ та Мін'юсту - міліція

У ВЗГ зазначили, що після евакуації людей працівники кінологічної та вибухотехнічної служби здійснили ретельне обстеження вокзального комплексу. Під час його проведення вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Після обстеження вокзал відновив звичайний режим роботи. Затримок у русі потягів не було, їх приймали на віддалені від залізничного вокзалу платформи.

Працівники міліції встановили, що анонім телефонував з мобільного телефону. Наразі проводяться заходи по встановленню особи зловмисника та його затриманню.Читайте такожУ «Борисполі» не знайшли вибухівку, термінали відновлюють роботу

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.