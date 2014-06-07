ДСНС попереджає про грози з градом і шквалами в столиці

15:40, 07 червня 2014
Київ
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Український гідрометеорологічний центр попереджає про погіршення погодних умов у Києві та Київській області 7-8 червня.

В Киеве будет гроза / Фото: УНИАН

Про це пише "Сегодня" з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Гідрометцентр повідомляє, що в найближчі дві години і до кінця доби 7 червня, а також протягом 8 червня на території Києва та Київської області будуть спостерігатися грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

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Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про погіршення погодних умов у Київській області 5 червня.

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