Міліція повідомила подробиці вибуху автомобіля в Києві: водію відірвало пальці ноги

Водій автомобіля, що вибухнув на вулиці Кутузова у Києві, під час надзвичайної події був за кермом та отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому стегна та травматичної ампутації двох пальців ноги.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.

За даними столичної міліції, сьогодні о 10.45 по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що на вул. Кутузова вибухнув та горить автомобіль. За викликом терміново виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Печерського районного управлінь міліції, спеціалісти вибухо-технічної служби.

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На місці правоохоронці встановили, що вибухнув автомобіль «Інфініті», який належить місцевому жителю, 1964 року народження. Власник транспортного засобу каретою «швидкої допомоги» доставлений до лікарні.

Наразі правоохоронці проводять обстеження автомобіля, прилеглої території, опитують можливих свідків.

Після встановлення всіх обставин буде прийняте рішення щодо кваліфікації події.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 червня, в автомобілі Infinity, який їхав в середньому ряду проїжджої частини вулиці Кутузова в напрямку бульвару Лесі Українки, стався вибух.

З словами керівника Печерського райвідділу міліції Володимира Бондаренка, вибух стався у днищі автомобіля, але поки остаточну причину не встановлено.