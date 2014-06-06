Легітимність рішень попередньої Київради будуть перевіряти більше року - Кличко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в коментарі журналістам.

Кличко звернув увагу, що проект рішення щодо цієї контрольної комісії передбачав аналіз лише тих документів, які приймались з 2 червня 2013 року, але за пропозицією депутатів було вирішено охопити перевіркою рішення за період з травня 2006 року.

«Було прийнято багато тисяч питань з 2006 року. Які рамки для вивчення цих питань? Думаю, що за рік ми зможемо дати чіткий аналіз і визначити, чи ці рішення були прийняті з порушенням закону, чи відповідають букві закону”, - сказав Кличко.

За його словами, комісія концентруватиме свою роботу на скандальних рішеннях.

“Але не виключаю, що ми зможемо знову переглянути питання, які також викликають підозру”, - зазначив Київський міський голова.

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Як повідомляв УНІАН, Київрада сьогодні створила Тимчасову контрольну комісію з питань перевірки легітимності рішень міськради, прийнятих з травня 2006 року.

До складу комісії увійшли 29 представників різних політичних сил. Головою комісії було обрано Тетяну Меліхову (ВО “Батьківщина”).

Передбачено, що комісія працюватиме 6 місяців. Попередній звіт комісії Київрада заслухає на одному з пленарних засідань не пізніше ніж через три місяці з дня прийняття цього рішення.