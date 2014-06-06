На ремонт будівлі КМДА потрібно близько 30 млн грн - Кличко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв'ю журналістам.

Зокрема, за словами Кличка, зроблено попередні розрахунки витрат на ремонт будівлі.

“Згідно з цими даними, тільки відремонтувати будівлю буде коштувати близько 30 млн грн. Чому така велика сума? Запрошую оглянути зараз разом зі мною приміщення, в якому воно перебуває стані”, - сказав Кличко журналістам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», Кличко звертатиметься до депутатів Київради із закликом зробити свій внесок у ремонт приміщення. Про це він заявив Кличко на брифінгу після другої сесії Київради VII скликання.

“Грошей в бюджеті немає. Будемо шукати компромісне рішення, щоби знайти гроші на ремонт. Будемо звертатися до депутатів, багато з яких є представниками малого та середнього бізнесу, які можуть зробити свій внесок, щоби відремонтувати приміщення і швидше розпочати роботу”, - зазначив Віталій Кличко.

Після брифінгу він провів журналістів кабінетами Київради і продемонстрував, в якому стані перебуває приміщення. Мер разом з представниками ЗМІ відвідали і сесійний зал.

“Ми відремонтуємо цей зал. Але мені не подобається в ньому те, що представники ЗМІ не можуть бути присутніми на засіданнях. Ми хочемо, щоби влада була відкритою, і всі рішення приймалися прозоро. А цей зал побудований так, що представники ЗМІ можуть спостерігати за перебігом засідання тільки з екрану в кулуарах. Тому зараз розглядається проект, щоб зробити у дворі Київради великий прозорий зал зі скла, в якому зможуть бути присутні представники ЗМІ і бачити, в який спосіб ухвалюються рішення. Ми залучили грузинських фахівців, які будували в себе на Батьківщині будинки юстиції”, - сказав Кличко.

Новий мер також відзначив, що у сесійній залі потрібно встановити систему голосування “Рада-3”.