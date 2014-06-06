Киян закликають здати кров для військових, поранених в АТО

09:51, 06 червня 2014
Київ
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Сьогодні, 6 червня,  в столичному шпиталі  працюватиме пункт забору крові. 

ТСН

До військово-клінічного шпиталю, що в Києві, доправляють літаком найтяжчих поранених під час антитерористичної операції на Сході. 

Керівництво міністерства оборони разом із провідними лікарями шпиталю запевняють:  усім, хто потрапив до лікарень із зони бойових дій, вдалося зберегти найцінніше - їхні життя, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Провідний хірург розповів, що  оперувати доводиться цілодобово. 

"Прибуло 60 поранених. Це пацієнти, яким надали допомогу у Харківському шпиталі, а найтяжчих забрали сюди. Є пацієнти, які знаходяться у реанімації. Абсолютно всі рвуться назад у бій", - розповів лікар.

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Сьогодні, 6 червня,  в столичному шпиталі  працюватиме пункт забору крові. Лікарі та волонтери закликають киян  здати кров на допомогу пораненим.

Нагадаємо, харків'яни повністю забезпечили поранених на Донбасі військових донорською кров'ю.

Відео ТСН
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