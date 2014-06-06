Киян закликають здати кров для військових, поранених в АТО

До військово-клінічного шпиталю, що в Києві, доправляють літаком найтяжчих поранених під час антитерористичної операції на Сході.

Керівництво міністерства оборони разом із провідними лікарями шпиталю запевняють: усім, хто потрапив до лікарень із зони бойових дій, вдалося зберегти найцінніше - їхні життя, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Провідний хірург розповів, що оперувати доводиться цілодобово.

"Прибуло 60 поранених. Це пацієнти, яким надали допомогу у Харківському шпиталі, а найтяжчих забрали сюди. Є пацієнти, які знаходяться у реанімації. Абсолютно всі рвуться назад у бій", - розповів лікар.

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Сьогодні, 6 червня, в столичному шпиталі працюватиме пункт забору крові. Лікарі та волонтери закликають киян здати кров на допомогу пораненим.

Нагадаємо, харків'яни повністю забезпечили поранених на Донбасі військових донорською кров'ю.