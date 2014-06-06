У Києві лише один з десяти таксистів має дозвіл на перевезення пасажирів

Укртрансінспекція разом із ДАІ перевіряє наявність ліцензійних карток у водіїв таксі і лише в одного з десяти є дозвіл на перевезення пасажирів, решта - нелегали. Про це йдеться у сюжеті ТСН.19.30.

Даішники мають право зупиняти, Укртрансінспекція - перевіряти перевізників, тому вони працюють у тандемі. Протоколи пишуть, як на конвеєрі.

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"За два тижні відпрацювання більше 130 актів порушення і більше 60, що перевізник немає ні свідоцтва, не сплачує податків, нічого", - каже Олександр Гренюк, керівник Укравтоінспекції у Києві.

Голова профспілки таксистів Василь Попик пояснює нелегалам, де і як оформити ліцензійну картку, проте стає на захист водіїв, які працюють поза законом.

"Він ще не знає, що, купивши ліцензію, він не купив право бізнесу, а купив право себе перевірити. Якщо нинішній рейд Укртрансінспекції на вокзалі й закінчиться, то це - показуха", заявляє профспілковий лідер.

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Перевіряльники мають навести лад на майданчиках для таксі, прибрати монополістів та кримінал із прибуткових маршрутів, приміром з аеропорту Бориспіль. Перемогти тіньовий ринок послуг таксі навряд чи вдасться: нелегал завжди дешевший. Попри небезпеку, українці голосують гаманцями.