ЗМІ: Російська компанія присвоїла гроші за квитки на скасовані концерти в Києві

Усі вони були організовані зареєстрованим в Україні відділенням концертної агенції із Санкт-Петербурга. Квитки люди розкупили заздалегіть, а повернути втрачене тепер не можуть, повідомляє ТСН.

На зачинених дверях палацу висить записка про скасування концерту і контакти для повернення грошей за квитки. Однак додзвонитися за вказаними номерами виявилося неможливо.

За вказаною на оголошенні адресою (вулиця Амосова, 4) взагалі розташований житловий багатоквартирний будинок. Місцеві мешканці кажуть, що чули про організаторів концертів - до них уже приїжджали обдурені аферистами власники квитків.

Читайте такожМасштабні заходи з нагоди Дня Києва скасованіЗнайти відповідальних досі не вдалося й адміністрації палацу "Україна".

"Цей директор, який був, і з яким ми підписували контракт, вона вже звільнена, нового керівництва немає. І коли ми сказали, що потрібно повертати гроші за квитки, вона сказала, що вона некомпетентна і не може ці питання вирішувати", - каже Петро Качунов, перший заступник генерального директора палацу "Україна".

З'ясовувати, за якими схемами працювали організатори, тепер будуть у міліції.

"Була і колективна заява, були і персональні заяви. Зареєстровано до єдиного обліку злочинів та повідомлень про злочини. наразі проводиться дослідча перевірка", - каже Наталія Стеценко, речник печерського відділку МВС.