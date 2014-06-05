Найближчим часом команда Кличка здійснить аудит стану Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам сам Кличко.

“Найближчим часом по кожному напрямку - житлово-комунальне господарство, транспорт, медицина, соціальний захист - ми будемо робити презентацію. Також ми повинні зробити аудит, показати, в якому стані знаходиться на сьогодні Київ, які є проблеми, яким ми місто прийняли. Це нульова точка, з якої ми далі будемо рухатись”, - зазначив Кличко.Читайте такожКличко призначив засідання Київради на завтра: необхідно негайно розпочати роботу

За його словами, звіти про роботу нової команди будуть робитися привселюдно через 100, 200, 300 днів тощо.

Кличко звернув увагу і на проблему, що пов'язана з відрахуванням до держбюджету податку на доходи фізичних осіб. Він висловив упевненістьу тому, що ці кошти мають залишатися в бюджеті столиці.