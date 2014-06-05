Активісти залишили будівлю КМДА
13:53, 05 червня 2014Київ
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Будівлю КМДА повністю звільнено від активістів самооборони.
З КМДА пішли активісти / Фото УНІАН
Про це заявив новообраний мер Києва Віталій Кличко, передає Сегодня.
Найближчим часом у приміщенні розпочнуться ремонтні роботи.
Читайте такожКличко призначив засідання Київради на завтра: необхідно невідкладно розпочати роботуЗа словами останнього коменданта КМДА, кабінет мера готовий і активісти готові передати Кличко ключі від нього.
Нагадаємо, сьогодні Віталій Кличко склав присягу мера й отримав посвідчення.
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