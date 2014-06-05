У Києві обмежать рух у зв'язку з інавгурацією президента
13:37, 05 червня 2014Київ
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Керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей попереджає про обмеження руху на вулицях Києва в зв'язку з інавгурацією новобраного президента Петра Порошенка.
У Києві обмежать рух через інавгурацію Порошенка / REUTERS
Про це він сказав у коментарі Українській правді.
"7 червня у Києві буде велика кількість міжнародних делегацій, через що вводиться обмеження в русі на деяких вулицях. Прошу до цього з розумінням поставитися автомобілістів", - сказав Гелетей.
Читайте такожІнавгурація Порошенка відбудеться 7 червняЗа його словами, обмеження вводять "у зв'язку з прибуттям охоронюваних осіб, а також загрозами, які надходять".
"Раніше загрози були від мисливських рушниць, а зараз у Київ можна завезти все, що завгодно", - сказав Гелетей.
"Тому крім репетиції інавгурації, є репетиція дій правоохоронців", додав він.
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