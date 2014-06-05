У Києві обмежать рух у зв'язку з інавгурацією президента

Про це він сказав у коментарі Українській правді.

"7 червня у Києві буде велика кількість міжнародних делегацій, через що вводиться обмеження в русі на деяких вулицях. Прошу до цього з розумінням поставитися автомобілістів", - сказав Гелетей.

Читайте такожІнавгурація Порошенка відбудеться 7 червняЗа його словами, обмеження вводять "у зв'язку з прибуттям охоронюваних осіб, а також загрозами, які надходять".

"Раніше загрози були від мисливських рушниць, а зараз у Київ можна завезти все, що завгодно", - сказав Гелетей.

"Тому крім репетиції інавгурації, є репетиція дій правоохоронців", додав він.