У Києві обмежать рух у зв'язку з інавгурацією президента

13:37, 05 червня 2014
Київ
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Керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей попереджає про обмеження руху на вулицях Києва в зв'язку з інавгурацією новобраного президента Петра Порошенка.

У Києві обмежать рух через інавгурацію Порошенка / REUTERS

Про це він сказав у коментарі Українській правді.

"7 червня у Києві буде велика кількість міжнародних делегацій, через що вводиться обмеження в русі на деяких вулицях. Прошу до цього з розумінням поставитися автомобілістів", - сказав Гелетей.

Читайте такожІнавгурація Порошенка відбудеться 7 червняЗа його словами, обмеження вводять "у зв'язку з прибуттям охоронюваних осіб, а також загрозами, які надходять".

"Раніше загрози були від мисливських рушниць, а зараз у Київ можна завезти все, що завгодно", - сказав Гелетей.

"Тому крім репетиції інавгурації, є репетиція дій правоохоронців", додав він.

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