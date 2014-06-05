Кличко призначив засідання Київради на завтра: необхідно негайно розпочати роботу

Новообраний Київський міський голова Віталій Кличко призначив на п’ятницю, 6 червня, перше пленарне засідання другої сесії Київради сьомого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час засідання першої сесії Київради, на якому Кличко вступив у свої повноваження як міський голова, склавши присягу.

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Кличко, звертаючись до депутатів, наголосив, що столиця вже кілька років перебуває без міського голови і в місті накопичилось багато проблем. Тому він вбачає за необхідне невідкладно розпочати роботу Київради.

Кличко повідомив, що підписав розпорядження про пленарне засідання 6 червня, і запросив депутатів прийти на нього.

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Засідання призначено на 11.00 у Колонній залі КМДА.

Кличко висловив сподівання, що завтра депутати розпочнуть плідно працювати на благо столиці і киян та вирішувати нагальні питання.

Після цього сьогоднішнє засідання сесії Київради було закрито.