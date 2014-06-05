Кличко склав присягу Київського міського голови

Новообраний Київський міський голова Віталій Кличко склав присягу на вірність киянам та народу України.

Як передає кореспондент УНІАН, перед присягою він наголосив, що ставить завдання перед своєю командою боротися з корупцією та зробити місто комфортним для всіх киян.

За словами Кличка, він гарантує, що нова влада звітуватиме перед киянами про свої дії.

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“Моя мета - щоб кожен киянин в місті бачив позитивні результати роботи влади. Саме цього я вимагаю від команди, яка сьогодні починає працювати на киян та столицю”, - сказав Кличко.

За його словами, передбачається проведення широкої інвестиційної кампанії, щоб у столицю України прийшли інвестори, які допоможуть оновити інфраструктуру міста, побудувати дороги та інші важливі об'єкти.

Також Кличко наголосив на необхідності збереження енергії та дух Майдану.

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“Я присягаю вам на свою відданість та вірність справі. Даю вам своє слово”, - сказав Кличко.

Після цього він зачитав слова присяги, яка традиційно складається новообраним міським головою.

“Вступаючи на посаду Київського міського голови, усвідомлюючи високу відповідальність, я вам присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх в життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки”, - сказав Кличко.

Він також запевнив, що у своїх діях керуватиметься інтересами киян та працюватиме заради розвитку столиці України.

“Якщо я порушу цю присягу, то нестиму відповідальність перед Богом та мешканцями Києва, які мені висловили велику довіру й обрали на цю посаду. Нехай Бог охороняє Київ та нашу державу. Слава Україні!”, - сказав Кличко.

Після цього він запросив до мікрофона голову КМТВК Михайла Терещенка для вручення посвідчень депутатам новообраної Київради.

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Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори мера столиці та депутатів Київради відбулись 25 травня.

3 червня Київська міська ТВК оголосила Кличка переможцем виборів мера Києва, якого підтримали 765 тис. 20 виборців (56,7%).