Кличка зареєстрували мером Києва та видали посвідчення

Про це УНІАН повідомила заступник голови КМТВК Анастасія Зернова.

За її словами, щойно комісія отримала постанову Верховної Ради про припинення повноважень народного депутата Кличка, то одразу на своєму засіданні зареєструвала його міським головою.

На засіданні Київради Кличку вручено тимчасове посвідчення Київського міського голови.

Посвідчення вручив голова Київської міської територіальної виборчої комісії Михайло Терещенко.

Перед цим він поінформував присутніх у сесійній залі Київради про результати виборів і реєстрацію Кличка Київським міським головою.

У своїй промові Кличко пообіцяв, що його команда у Києві буде працювати чесно, відкрито, а також висловив сподівання на те, що вона не загубить довіру киян.

За його словами, це сподівання стосується і роботи нової Київради в цілому.

Після цього Кличко запропонував присутнім вшанувати пам'ять загиблих на Майдані хвилиною мовчання.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Київська міська ТВК оголосила Кличка переможцем виборів мера Києва. Кличко отримав 765 тис. 20 голосів виборців (56,7%).