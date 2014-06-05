Новообрані депутати збираються на першу сесію Київради

Новообрані депутати Київради збираються на першу сесію.

Як передає кореспондент УНІАН, при вході до будівлі КМДА їх зустрічають представники «Самооборони Майдану».

Перед будівлею КМДА встановлено великий екран, на якому транслюватиметься це засідання, а також встановлено звукову апаратуру. У даний час там лунають пісні сучасних українських виконавців.

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Пройти до мерії можна через центральний вхід. Другий поверх і колонна зала, де проходитиме засідання, відремонтовані і святково прикрашені.

У залі відокремлено територію для журналістів, а перед сценою, де збираються у президії члени Київської міської територіальної виборчої комісії, які оголошуватимуть результати місцевих виборів, перебувають новообрані депутати.

Сесія має розпочатись об 11.30.

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Як повідомляв УНІАН, вибори мера Києва і депутатів відбулися 25 травня.

За результатами виборів міським головою столиці став лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.

За результатами виборів до Київради, найбільшу кількість мандатів отримали представники партії «УДАР». Загалом до Київради проходять 9 партії.