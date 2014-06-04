Для пасажирів київського метро готують модернізовані вагони

22:31, 04 червня 2014
Київ
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Зовсім скоро по підземних трасах Києва забігають вагони, які проходять глибоку модернізацію на Крюківському вагонобудівному заводі (КВБЗ, р. Кременчук) за гроші інвестицій, які Україна отримала за Кіотським протоколом.

Перші три модернізованих вагона Київ вперше побачив на відкритті ''Теремків'' 6 листопада минулого року. Тоді вагони пригнали з заводу спеціально під презентацію без підвагонного обладнання та багато чого іншого.
Перші три модернізованих вагона Київ вперше побачив на відкритті "Теремків" 6 листопада минулого року. Тоді вагони пригнали з заводу спеціально під презентацію без підвагонного обладнання та багато чого іншого. /  © tov-tob.livejournal.com
Нові пластикові сидіння вже встигли викликати безліч суперечок в середовищі транспортних фанатів на тему зручності
Нові пластикові сидіння вже встигли викликати безліч суперечок в середовищі транспортних фанатів на тему зручності /  © tov-tob.livejournal.com
Борти зовні мало чим відрізняються від старих добрих Єшок
Борти зовні мало чим відрізняються від старих добрих Єшок /  © tov-tob.livejournal.com
Порівняно зі старими вагонами вагон виглядає свіжо і приємно
Порівняно зі старими вагонами вагон виглядає свіжо і приємно /  © tov-tob.livejournal.com
У кабіні машиніста змінилося розташування крісла, встановлено принципово новий пульт і є система кондиціонування
У кабіні машиніста змінилося розташування крісла, встановлено принципово новий пульт і є система кондиціонування /  © tov-tob.livejournal.com
Освітлення в салоні та кабіні машиніста світлодіодне. Вентиляція залишилася колишньою - через черпаки на даху
Освітлення в салоні та кабіні машиніста світлодіодне. Вентиляція залишилася колишньою - через черпаки на даху /  © tov-tob.livejournal.com
Вагони тепер катаються на нових візках моделі 68-7054 з центральним пневмоподвешіваніем і дисковими гальмами, які виготовляються там же в Кременчуці. Візок має сучасні системи захисту та гасіння коливань.
Вагони тепер катаються на нових візках моделі 68-7054 з центральним пневмоподвешіваніем і дисковими гальмами, які виготовляються там же в Кременчуці. Візок має сучасні системи захисту та гасіння коливань. /  © tov-tob.livejournal.com
Зліва за віссю колісної пари видно один з тягових двигунів, що має потужність 150 кВт
Зліва за віссю колісної пари видно один з тягових двигунів, що має потужність 150 кВт /  © tov-tob.livejournal.com
Незважаючи на порівняно великий обсяг модернізації (95 вагонів), на Святошинсько-Броварській лінії все одно залишаться близько півтора сотень Е-образних
Незважаючи на порівняно великий обсяг модернізації (95 вагонів), на Святошинсько-Броварській лінії все одно залишаться близько півтора сотень Е-образних /  © tov-tob.livejournal.com
За рахунок заміни двигунів на асинхронні, а також впровадження енергозберігаючого обладнання і технологій, споживання енергії кожним таким складом має скоротитися на 35%
За рахунок заміни двигунів на асинхронні, а також впровадження енергозберігаючого обладнання і технологій, споживання енергії кожним таким складом має скоротитися на 35% /  © tov-tob.livejournal.com

Постачальниками обладнання почасти виступають японські компанії. Всього заплановано оновити 95 старих вагонів, які були закуплені ще в 60-70-х роках минулого сторіччя; вартість проекту становить майже 1 млрд. грн.

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Переважна більшість вагонів Святошинсько-Броварської лінії - це старі добрі "Е", "Еж" та інші Е-образні, які давно вже морально застаріли, а деяким з них в цьому році вже виповниться 50 років, повідомляє Олег Тоцький у своєму ЖЖ.

У підсумку, замість радикального оновлення рухомого складу шляхом закупівлі абсолютно нових вагонів, було прийнято рішення за чужий рахунок не менш радикально модернізувати існуючі.

У світовій практиці це досить поширений досвід, тому що сталевий кузов, який може становити близько третини вартості нового вагона, як правило, перебуває в хорошому стані навіть після вичерпання формального терміну служби.

Тому з вагона витрушують все обладнання і на базі старого кузова збирають фактично новий вагон.

Розмови про модернізацію київських Е-образних почалися кілька років тому. У 2012 р. тендер на комплексну модернізацію виграв КВБЗ. Проект виконується в тісній співпраці з японською компанією ITOCHU, яка спільно з такими виробниками, як Mitsubishi Electric, Knorr-Bremse, Fuji і Schaltbau, розробила і поставила різне обладнання.

Після модернізації термін служби старих вагонів буде продовжений ще на 20 років. Іноді можна почути думку, що замість проведення модернізації за ті ж гроші краще було закупити нові вагони, у яких строк служби буде в 1,5 рази більше.

Однак даний проект дозволяє отримати 95 оновлених до сучасного рівня вагонів не витративши жодної копійки власних грошей, у той час як закупівля нових вагонів відкусила б зайвий мільярд з бюджету.

Що нового в модернізованих вагонах? Крім старого кузова, інше обладнання за рідкісним винятком було замінено на нове. Зокрема:

- повністю змінилася ходова частина;

- замість колекторних двигунів постійного струму встановлений асинхронний тяговий привід;

- замінено електрообладнання;

- змінилася система: замість реостатно-контакторної встановлена сучасна комп'ютеризована;

- оновлено інтер'єр салону і кабіни машиніста.

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