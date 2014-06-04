Для пасажирів київського метро готують модернізовані вагони
Зовсім скоро по підземних трасах Києва забігають вагони, які проходять глибоку модернізацію на Крюківському вагонобудівному заводі (КВБЗ, р. Кременчук) за гроші інвестицій, які Україна отримала за Кіотським протоколом.
Постачальниками обладнання почасти виступають японські компанії. Всього заплановано оновити 95 старих вагонів, які були закуплені ще в 60-70-х роках минулого сторіччя; вартість проекту становить майже 1 млрд. грн.
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Переважна більшість вагонів Святошинсько-Броварської лінії - це старі добрі "Е", "Еж" та інші Е-образні, які давно вже морально застаріли, а деяким з них в цьому році вже виповниться 50 років, повідомляє Олег Тоцький у своєму ЖЖ.
У підсумку, замість радикального оновлення рухомого складу шляхом закупівлі абсолютно нових вагонів, було прийнято рішення за чужий рахунок не менш радикально модернізувати існуючі.
У світовій практиці це досить поширений досвід, тому що сталевий кузов, який може становити близько третини вартості нового вагона, як правило, перебуває в хорошому стані навіть після вичерпання формального терміну служби.
Тому з вагона витрушують все обладнання і на базі старого кузова збирають фактично новий вагон.
Розмови про модернізацію київських Е-образних почалися кілька років тому. У 2012 р. тендер на комплексну модернізацію виграв КВБЗ. Проект виконується в тісній співпраці з японською компанією ITOCHU, яка спільно з такими виробниками, як Mitsubishi Electric, Knorr-Bremse, Fuji і Schaltbau, розробила і поставила різне обладнання.
Після модернізації термін служби старих вагонів буде продовжений ще на 20 років. Іноді можна почути думку, що замість проведення модернізації за ті ж гроші краще було закупити нові вагони, у яких строк служби буде в 1,5 рази більше.
Однак даний проект дозволяє отримати 95 оновлених до сучасного рівня вагонів не витративши жодної копійки власних грошей, у той час як закупівля нових вагонів відкусила б зайвий мільярд з бюджету.
Що нового в модернізованих вагонах? Крім старого кузова, інше обладнання за рідкісним винятком було замінено на нове. Зокрема:
- повністю змінилася ходова частина;
- замість колекторних двигунів постійного струму встановлений асинхронний тяговий привід;
- замінено електрообладнання;
- змінилася система: замість реостатно-контакторної встановлена сучасна комп'ютеризована;
- оновлено інтер'єр салону і кабіни машиніста.