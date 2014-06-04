Для пасажирів київського метро готують модернізовані вагони

Постачальниками обладнання почасти виступають японські компанії. Всього заплановано оновити 95 старих вагонів, які були закуплені ще в 60-70-х роках минулого сторіччя; вартість проекту становить майже 1 млрд. грн.

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Переважна більшість вагонів Святошинсько-Броварської лінії - це старі добрі "Е", "Еж" та інші Е-образні, які давно вже морально застаріли, а деяким з них в цьому році вже виповниться 50 років, повідомляє Олег Тоцький у своєму ЖЖ.

У підсумку, замість радикального оновлення рухомого складу шляхом закупівлі абсолютно нових вагонів, було прийнято рішення за чужий рахунок не менш радикально модернізувати існуючі.

У світовій практиці це досить поширений досвід, тому що сталевий кузов, який може становити близько третини вартості нового вагона, як правило, перебуває в хорошому стані навіть після вичерпання формального терміну служби.

Тому з вагона витрушують все обладнання і на базі старого кузова збирають фактично новий вагон.

Розмови про модернізацію київських Е-образних почалися кілька років тому. У 2012 р. тендер на комплексну модернізацію виграв КВБЗ. Проект виконується в тісній співпраці з японською компанією ITOCHU, яка спільно з такими виробниками, як Mitsubishi Electric, Knorr-Bremse, Fuji і Schaltbau, розробила і поставила різне обладнання.

Після модернізації термін служби старих вагонів буде продовжений ще на 20 років. Іноді можна почути думку, що замість проведення модернізації за ті ж гроші краще було закупити нові вагони, у яких строк служби буде в 1,5 рази більше.

Однак даний проект дозволяє отримати 95 оновлених до сучасного рівня вагонів не витративши жодної копійки власних грошей, у той час як закупівля нових вагонів відкусила б зайвий мільярд з бюджету.

Що нового в модернізованих вагонах? Крім старого кузова, інше обладнання за рідкісним винятком було замінено на нове. Зокрема:

- повністю змінилася ходова частина;

- замість колекторних двигунів постійного струму встановлений асинхронний тяговий привід;

- замінено електрообладнання;

- змінилася система: замість реостатно-контакторної встановлена сучасна комп'ютеризована;

- оновлено інтер'єр салону і кабіни машиніста.