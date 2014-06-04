Ляшко та Оробець відмовилися від мандатів депутатів Київради

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні Київської міської територіальної виборчої комісії були зачитані їхні заяви про складання мандатів депутатів Київради з проханням зареєструвати замість них наступного кандидата у списку відповідної партії, що йшов на вибори по одномандатному округу.

Також була розглянута заява Юрія Левченка від «Свободи» із проханням зареєструвати замість нього наступного у партійному списку кандидата, оскільки він переміг в мажоритарному окрузі, але при цьому балотувався і по одномандатному.

Таким чином, замість цих обраних до Київради депутатів, тервиборчком зареєстрував наступних: замість Ляшка - Олексія Кириченка, як наступного у списку від Радикальної партії; замість Оробець - Олену Галушку, як наступну в списку партії “Нове життя”; замість Левченка - Олега Чернецького, як наступного у списку від ВО “Свобода”.

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Крім того, у зв'язку з тим, що у списку партії “УДАР” по одномандатному округу першим номером є Віталій Кличко, який обраний Київським міським головою, КМТВК зареєструвала депутатом наступного у списку цієї партії - Юрія Берегового.

Загалом на сьогоднішньому засіданні тервиборчкому було зареєстровано 117 депутатів новообраної Київради.

Не зареєстровані наразі залишаються Володимир Бондаренко від партії “Батьківщина”, оскільки комісія не отримала від нього відповідну заяву; а також не зареєстровані двоє депутатів у мажоритарних округах № 13 та 37. По 37 округу, як пояснили в комісії, йде розгляд справи в суді щодо результатів голосування, а по 13 округу вибори виграв Ігор Баленко, який наразі також не надав заяву до тервиборчкому про згоду працювати в Київраді.

Таким чином, наразі зареєстровані 58 депутатів-мажоритарників нової Київради та 59 депутатів, обраних за партійними списками.