Зношеність трубопровідної мережі Києва становить 60-80% - "Київводоканал"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила радник голови правління «Київводоканалу» з питань інформаційної політики Вікторія Яковлєва.

"У нас 4 тис. км водопровідної мережі і ще майже 3 тис. км каналізаційної мережі. Якщо брати каналізаційну систему, то 60-80% зношеність майже повна. Це катастрофічна ситуація”, - сказала Яковлєва.

За її словами, київський бюджет 2008-2013 років передбачав виділення 4 млрд грн на заміну і ремонт трубопроводів, але кошти так і не надійшли.

“Сьогодні вже 2014 рік і жодної копійки на це не було виділено”, - сказала Яковлєва.

Вона зазначила, що єдиним джерелом коштів на експлуатацію господарства у «Київводоканалу» є тариф на споживання води, але він покриває лише 53-54% собівартості, тому систематичний ремонт проводити нема на що, при тому що деякі трубопроводи служать з 1905 року.

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Рятує ситуацію лише те, що з 1991 року Київ скоротив споживання води майже вдвічі через скорочення працюючих промислових підприємств і масовий перехід киян на лічильники водопостачання, вважає Яковлєва.

При цьому вона заявила, що вода в кранах киян, незважаючи на брак фінансування, відповідає всім стандартам якості.

Як повідомляв УНІАН, Україна підпише кредитний договір обсягом 10 млрд грн з Японією з фінансування реконструкції Бортницької станції аерації до кінця поточного року. Японська сторона надає кредит на 40 років під 0,1% річних. Пільговий період становитиме 10 років. При цьому Україна повинна буде забезпечити всього 350 млн. грн фінансування.

Довідка УНІАН. «Київводоканал» - комунальне підприємство у сфері водопостачання і водовідведення в місті Києві, яке відповідає за забір, підняття води з поверхневих і підземних джерел водопостачання, очищення відповідно до вимог технологічних регламентів, транспортування, подачу питної води споживачам.

Обслуговування водопровідних мереж здійснюють 11 водопровідних експлуатаційних районів і служба експлуатації водоводів.

Київ забезпечується питною водою з трьох джерел водопостачання - річок Дніпро, Десна і підземних водоносних горизонтів.

Сьогодні середньодобова подача питної води споживачам Києва становить близько 900 тис. куб. м на добу.