Бондаренко має подати у відставку - експерт

Так прокоментував керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко інформацію про можливе призначення головою Департаменту охорони здоров'я КМДА головлікаря лікарні №3 Бориса Паламаря.

Нагадаємо, про призначення повідомив депутат Київради Олексій Давиденко на своїй сторінці у Фейсбуці. «Вчора голова КМДА Бондаренко без погодження з новим мером Кличко призначив начальника Департаменту комунального майна Києва. Сьогодні голова КМДА Бондаренко без погодження з новим мером Кличко збирається призначити нового начальника Департаменту охорони здоров'я - члена Партії Регіонів», - написав Давиденко.

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«На мій погляд, не важливо, кого призначає Бондаренко - регіонала, не регіонала. Важливо, що він взагалі не має морального права перед киянами визначати політику в столиці. Жителі Києва чітко та недвозначно висловили рівень довіри до Бондаренко особисто та до «Батьківщини». Не мають морального права аутсайдери виборів, аутсайдери суспільної довіри керувати містом», - сказав Черненко.

«Будь-який європейський політик - а Бондаренко позиціонував себе на виборах як європейський політик - після такого результату заради пристойності, як мінімум, подав би у відставку. Але ми бачимо, що він продовжує розставляти своїх людей. А «Батьківщина», яка отримала 3 мандати в Київраді, тобто 2,5% від складу депкорпусу, блокує разом з Партією Регіонів у Верховній Раді об'єднання посад мера та голови КМДА, щоб продовжувати керувати столицею», - сказав Черненко.